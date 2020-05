Wavosaur 1.6.0.0

Pobie​rz program

Wavosaur to darmowe narzędzie służące do manipulowania plikami dźwiękowymi w formatach MP3 i WAV. Nie posiada instalatora (działa od razu po rozpakowaniu) i nie wprowadza żadnych zmian w rejestrze systemu operacyjnego.

Opisywany program umożliwia edycję, analizę, obróbkę i nagrywanie plików audio, tworzenie pętli oraz konwertowanie plików. Zawiera on wszystkie najważniejsze funkcje, takie jak na przykład wytnij, kopiuj, wklej, cofnij, powtórz, co czyni go wielofunkcyjnym narzędziem, przydatnym podczas codziennej pracy. Warto wspomnieć także o wsparciu dźwięków wielokanałowych plików WAV i próbkowaniu audio o częstotliwości do 192 KHz w 24 bitach.

Za pomocą programu Wavosaur wyciszymy dźwięki, skonwertujemy kanał (ze stereo na mono lub odwrotnie), wstawimy w wybranym miejscu pauzę, a nawet wyciszymy wokal w danym utworze. Narzędzie może importować, zapisywać i edytować informacje zawarte w plikach WAV i obsługuje przetwarzanie wsadowe (zastosowanie zmian dla plików z określonego folderu).

Wavosaur obsługuje wtyczki VST, sterownik ASIO, wielokanałowe plików WAV oraz pozwala na dodawanie efektów w czasie rzeczywistym, a także oferuje możliwość przeprowadzania rozmaitych operacji na wielu plikach w tym samym czasie.