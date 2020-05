Waze psuje dźwięk w Apple CarPlay. Trwają prace nad aktualizacją

Udostępnij:

Kierowcy korzystający z nawigacji Waze w ramach Apple CarPlay w samochodach skarżą się na problemy z dźwiękiem po ostatniej aktualizacji. Okazuje się, że po włączeniu nawigacji nie da się właściwie zmieniać poziomu głośności. Co ciekawe, łatka podobno jest już w drodze, choć wiele szczegółów nie jest znanych.

Na problem zwrócił uwagę serwis autoevolution. Sygnały od użytkowników pojawiają się na reddicie, gdzie jeden z kierowców dokładnie opisał swój problem – kiedy Waze działa, głośności nie da się zwiększyć powyżej 11 poziomu. Wyłączenie nawigacji eliminuje problem i znów można korzystać z całego zakresu regulacji.

Zespół Waze'a podobno wie już o problemie i pracuje nad jego rozwiązaniem. Do tego czasu użytkownicy sami zauważyli, że pomocne może się okazać ponowne zainstalowanie aplikacji. Usterkę pozwala też ominąć chwilowe odłączenie iPhone'a w momencie, kiedy ma zostać zmieniona głośność, ale trudno uznać to za wygodne rozwiązanie podczas jazdy samochodem. Niestety na razie nie wiadomo, kiedy można się spodziewać wydania opisywanej łatki.

Co istotne, do tego czasu kierowcy mogą się ratować korzystaniem z innych nawigacji, których w przypadku Apple CarPlay nie brakuje. Użytkownicy mogą skorzystać nie tylko z map Apple'a, czy Google Maps, ale także z szeregu nawigacji od zewnętrznych dostawców. To dużo lepsze rozwiązanie niż w konkurencyjnym Androidzie Auto, gdzie kierowcy są ograniczeni tylko do korzystania z tytułowego Waze'a lub Map Google.

Nawigację Waze na Androida i iOS-a można znaleźć w naszym katalogu oprogramowania.