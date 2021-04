Ważna zmiana w Microsoft Teams. Lepiej sprawdź przed spotkaniem

Udostępnij:

Pandemiczna rzeczywistość to dla wielu firm bardzo trudny czas. Niektóre mają jednak szczęście – ich produkty doskonale odnajdują się w nietypowych warunkach. Dobrym przykładem jest Teams Microsoftu. Użytkownicy doczekali się istotnej zmiany.

Teams to platforma Microsoftu, służąca do wszechstronnej komunikacji, w tym grupowych wideorozmów. W czasie przyspieszonego przez pandemię, gwałtownego wzrostu popularności pracy zdalnej okazało się, że produkt Microsoftu dobrze wpisuje się w potrzeby użytkowników, poszukujących prostego w obsłudze narzędzia do komunikacji.

Nic zatem dziwnego, że od 2020 roku Teams notuje gwałtowny przyrost liczby użytkowników. Co więcej, usługa jest ciągle rozwijana, a - jak podaje serwis Petri - jej twórcy wprowadzają właśnie istotną zmianę. Jest nią możliwość dołączenia do spotkania bez potrzeby klikania na link, znajdujący się w mailu z zaproszeniem.

Brzmi dość banalnie? Być może, ale znaczenie tej zmiany trudno przecenić - dobrze wiedzą o tym ci, którzy gorączkowo szukali maila z zaproszeniem, chcąc szybko dołączyć do jakiejś ważnej wideorozmowy.

Ten mały, ale istotny krok naprzód, by uczynić Teams jeszcze bardziej przyjaznym narzędziem, będzie bazował na 13-cyfrowych - łatwiejszych do wpisywania, przesyłania czy kopiowania - identyfikatorach, którymi oznaczane będzie każde spotkanie. Warunkiem dołączenia do konkretnego spotkania będzie podanie wspomnianego, 13-cyfrowego kodu.