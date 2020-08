Ważne zmiany w Android Auto. Wkrótce rozwiąże się problem z nawigacją

Udostępnij:

Android Auto nareszcie umożliwi korzystanie z nawigacji innych producentów. Dotychczas użytkownicy aplikacji mieli do wyboru jedynie programy Google'a, czyli Waze i Mapy Google.

Android Auto to aplikacja dla kierowców posiadających smartfony z systemem Android. Pozwala na jednoczesną integrację kilku innych programów, z których często korzystamy podczas jazdy. Głównie do oczywiscie aplikacje nawigujące, ale współpraca z Android Auto ograniczała się dotychczas jedynie do Map Google lub Waze. Oprócz informowania o trasie, otrzymujemy możliwość korzystania w prosty sposób z odtwarzaczy muzycznych (np. Spotify) czy informacji pogodowych. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat działania Android Auto, polecam artykuł Oskara Ziomka.

Użytkownicy konkurencyjnego Apple Car dla smartfonów z systemem operacyjnym iOS nie mają tego typu problemów. Aplikacja już od czasu aktualizacji do iOS 12 jest zintegrowana z nawigacją zewnętrznych producentów. Akurat po Apple prędzej, niż po Google spodziewalibyśmy się takiej monogamii. W rzeczywistości użytkownicy Apple Car bez problemu korzystają z chociażby Google Maps, Waze, Yanosika czy AutoMapy.

Google: wkrótce Android Auto wzbogaci się o sporą grupę aplikacji

Informacje o zmianach w Android Auto pojawiły się na blogu developerskim Google'a. Jak czytamy we wpisie: "Jedną z najczęstszych próśb o zmiany dotyczących Android Auto jest obsługa większej liczby aplikacji w samochodzie. Obecnie w Google Play mamy ponad 3000 aplikacji, których doświadczenia w samochodzie zostały stworzone specjalnie z myślą o jeździe."

Google zamierza wprowadzić w Android Auto kilka nowych kategorii powiązanych aplikacji. Będa nimi nawigacje, parkowanie oraz ładowanie pojazdów elektrycznych. Firma nie podaje jeszcze żadnych terminów wprowadzenia zmian. Póki co wiemy, że wkrótce mają rozpocząć się testy działania aplikacji twórców, z którymi już się dogadano. Jednocześnie Google informuje, że udostępni API publicznie wszystkim twórcom oprogramowania chętnym na rozwój swojej wersji aplikacji dla Android Auto.

Aplikację Android Auto oraz Android Auto for phone screens (przydatną użytkownikom Androida 10) można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.