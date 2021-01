Pobierz ​program

WeBuilder to najbogatsze wśród środowisk dla webmasterów znajdujących się w ofercie firmy Blumentals Solutions. Stanowi ono doskonałe rozwiązanie, umożliwiające kompleksowe projektowanie, tworzenie i edycję profesjonalnych stron i aplikacji webowych w technologiach HTML, CSS, JavaScript, PHP, Ruby, Python, ASP, SSI, Perl i innych.

Podobnie jak w pozostałych produktach firmy Blumentals Solutions, tak również w przypadku WeBuilder fundamentem oprogramowania jest potężny edytor tekstu, wspierający najnowsze standardy webowe i oferujące szereg przydatnych do wygodnego pisania kodu funkcji oraz narzędzi. Wyposażony on został m.in. w kolorowanie składni popularnych języków (HTML, CSS, JavaScript, VBScript, PHP, ASP, ASP.Net, Python, XML, WML, C #. Net, Ruby, eRuby, Perl, SQL, Apache, SASS, LESS), mechanizm numerowania linii, inteligentnego autouzupełniania kodu, wsparcie dla systemu kodowania UTF-8, UTF-8 bez BOM, UTF-16 oraz możliwość automatyzacji pracy z wykorzystaniem makr. Program posiada wbudowany serwer WWW i umożliwia podgląd efektów pracy w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem silników renderujących przeglądarek Internet Explorer oraz Google Chrome.

WeBuilder zintegrowany został z walidatorami kodu HTML/CSS, oferując przy tym użyteczne narzędzie do debugowania kodu. Nie mogło zabraknąć w nim wsparcia dla biblioteki jQuery, popularnych frameworków PHP (m.in. Prado, CodeIgniter, Yii, Symfony), serwera WWW Apache oraz systemu szablonów Smarty. Wśród funkcji do zarządzania plikami znajdziemy wbudowany menedżer FTP, obsługujący połączenia z serwerami FTP/SFTP/FTPS oraz integrację z najpopularniejszymi systemami kontroli wersji (SVN i GIT). W ręce użytkownika trafia również prosty eksplorator SQL obsługujący takich SZBD jak MySQL, PostgreSQL, Firebird, SQLite itp. Możliwości programu łatwo rozszerzone mogą być dzięki obsłudze pluginów.

