WebSite X5 Evolution to rozbudowana edycja bardzo prostego w obsłudze narzędzia, pozwalającego tworzyć nie tyle proste strony WWW, co również sklepy internetowe oraz blogi. Nie wymaga ono od użytkownika znajomości oprogramowania graficznego, a nawet języka HTML.

Narzędzie w odróżnieniu od konkurencyjnych rozwiązań tego typu nie oferuje jedynie technologii WYSIWYG, a tworzenie strony internetowej od podstaw odbywa się pośrednictwem wbudowanego kreatora. Prowadzi on użytkownika "krok-po-kroku" przez 5 etapów, pozwalających w zasadzie niemalże wyklikać myszką wyjściową witrynę. Do dyspozycji użytkownika oddano kilka ciekawych szablonów graficznych, które mogą być wykorzystane we własnym projekcie. Każdy z nich dostępny jest w różnych wersjach kolorystycznych.

Pracę z wspomnianym kreatorem rozpoczynamy od utworzenia nowego projektu. WebSite X5 Evolution pozwala również na pracę z istniejącymi już projektami. Kolejny etap to podanie podstawowych informacji o witrynie, tj. jej tytuł, autora, adres URL, krótki opis, słowa kluczowe, język treści oraz ikonkę, która wyświetlana w przeglądarce internetowej. W tym kroku wybrać należy wzorzec graficzny, jego styl oraz typ menu (poziome lub pionowe). Następnie przechodzimy do planowania witryny, w którym tworzymy mapę witryny - innymi słowy generujemy kolejne podstrony oraz poziomy (maksymalnie może ich być 9) i definiujemy ich nazwy. Proces uzupełniania zawartości poszczególnych stron opiera się na przeciągnięciu myszką typu obiektu i umieszczenie go w jednej z komórek strony, czyli miejscu, gdzie ma zostać wyświetlony. Użytkownik skorzystać może z takich obiektów jak tekst, obraz, animacja Flash, filmy i dźwięk, tabele, galerie z grafiką, formularze e-mail, listy produktów i inne.

Ostatni etap projektowania strony WWW to konfiguracja bardziej zaawansowanych ustawień dotyczących menu głównego, stylów większości elementów strony (czcionek itp.), reklam, strony wstępnej, kanałów RSS, bloga oraz sklepu i uprawnień dostępu. Gotowy projekt strony opublikowany może być bezpośrednio z poziomu programu w Internecie lub zapisany na lokalnym dysku twardym.

Uwaga!

Wersja testowa nie posiada żadnych ograniczeń czasowych, jednak umożliwia stworzenie maksymalnie 10 stron lub poziomów.