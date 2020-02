WebSite-Watcher 2020 20.0

P​obierz program

WebSite-Watcher to jedno z najlepszych narzędzi, służących do monitorowania zmian jakie zachodzą na wybranych stronach internetowych i informowania o nich użytkownika. Pozwala ono na obsługę nieograniczonej liczby lokalizacji w sieci, zapewniając prędkość sprawdzania do 100 stron na minutę (w zależności od posiadanego łącza internetowego oraz zawartości samych stron).