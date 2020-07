Pobierz progra​m

WebTorrent Desktop to program do pobierania torrentów, który wyróżnia się możliwością otwierania plików również w trakcie ich pobierania. Może się to okazać przydatne główne podczas chęci obejrzenia filmów – od teraz nie będzie konieczne czekanie do końca pobierania, by rozpocząć seans; aplikacja potrafi streamować treść, a jednocześnie kontynuować standardowe pobieranie.