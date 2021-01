Pobierz​ program

Webex Teams to aplikacja będąca klientem usługi Cisco Webex, służącej do pracy zespołowej i prowadzenia telekonferencji.

By korzystać z komunikatora, trzeba mieć aktywne konto firmowe w usłudze. Komunikator jest dostępny za darmo, ale by z niego korzystać, konieczne jest wykupienie licencji dla firmy z wybranej oferty. Po zalogowaniu użytkownicy mogą tworzyć kanały i prowadzić rozmowy w grupach zamkniętych i otwartych, wymieniać się plikami, korzystać z tablicy do rysowania odręcznego i planować spotkania w grupie lub jednoosobowe. Nie zabrakło wzmianek (@) i wielu innych funkcji, które ułatwiają komunikację w zespole. W obszarach roboczych można dodawać integracje z botami oraz zmienić ustawienia powiadomień.

Podczas połączeń głosowych i wideo klient Webex Teams umożliwia udostępnianie pulpitu w całości lub pojedynczego okna, dzięki czemu można bardzo wygodnie prowadzić prezentacje. Do rozmowy można przyłączyć się z pomocą klienta Webex Teams, z poziomu przeglądarki, jeśli otrzymamy odpowiedni link, telefonicznie lub z urządzeń Cisco. Moderator prowadzący spotkanie może akceptować osoby z zewnątrz i wyciszać wybranych użytkowników.

Rozmowę mozna w każdej chwili przenieść na inne urządzenie mobilne, inny komputer lub system VoIP Cisco. Historia połączeń i wszystkie wiadomości są dostępne i można je przeszukiwać. Ponadto można planować spotkania w kalendarzu.