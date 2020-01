29.08.2013 09:38 • Recenzja do wersji 2013 8.0.2.174

Webroot to kolejne rozwiązanie oparte na chmurze. No właśnie - podczas instalacji Pandy, czy Immunet'a miałem czas na zrobienie kawy. Tutaj proces instalacji inicjowałem kilka razy, myśląc że aplikacja wysypała się już na samym początku :-) Producent pisze o instalacji w czasie 3 sekund - nie wierzyłem. Najlżejszy soft AV na świecie, wg mnie idealny na polskie warunki sprzętowe. Kto z nas odświeża sprzęt co rok, dwa? Tutaj nie ma problemu dużego zużycia RAM czy CPU bo wszystko robi za nas chmura, niestety coś za coś - aplikacja nie jest darmowa. Sam interfejs aplikacji nie powala na kolana, jest ... intuicyjny. Bez zagłębiania się w opcje zaawansowane mamy do dyspozycji 9 przycisków. Aplikacja w stylu zainstaluj i zapomnij. Jako jedyne znane mi rozwiązanie AV dla domu, ma konsolę z której możemy wykonać podstawowe czynności jak znakowanie, czy wyłączenie maszyny. Jeżeli ktoś ma firmę, to bardzo dobra alternatywa dla ciężkich wydań serwerowych. Wydajność 10/10, Wykrywalność 8/10 - ale kto z nas ma na co dzień wszystkie zagrożenia na stacji?