Wejdź w nowy rok szkolny z nowym sprzętem – nawet 50% taniej w x-komie

Udostępnij:

Partnerem materiału jest x-kom.

Długo oczekiwany powrót do szkoły nadciąga wielkimi krokami, a wraz z nim – akcja Back to School ze sprzętem niezbędnym każdemu ambitnemu uczniowi i studentowi. Dla fanów produktów z nadgryzionym jabłkiem również znalazła się specjalna promocja.

Back to school z x-kom

Aby nowy rok szkolny nie kojarzył się tylko z przykrymi obowiązkami, dobrze jest zadbać o odpowiednią wyprawkę technologiczną. Ostatnie dni przed rozpoczęciem nauki lepiej wykorzystać na wymianę starego sprzętu lub zakup nowego. To zadanie znacząco ułatwia x-kom, który przygotował w promocyjnej cenie setki produktów przydatnych do nauki i rozrywki – laptopy, tablety, klawiatury, a nawet hulajnoga elektryczna, wszystko można dostać teraz w świetnej cenie. Poniżej kilka przykładowych produktów:

Xblitz Pure Beast + Głośnik Fun 199 zł 99 zł Sprawdź w x-kom Zestaw specjalny zawierający bezprzewodowe słuchawki oraz przenośny głośnik od firmy Xblitz, pozwoli Ci słuchać muzyki tak, jak zechcesz. Brak kabli i swoboda użytkowania słuchawek Pure Beast w połączeniu z mocnym brzmieniem i efektami świetlnymi głośnika Xblitz Fun sprawią, że będziesz przygotowany na każdą okazję.

Logitech MX Keys 459 zł 359 zł Sprawdź w x-kom Odpowiednio zaprojektowana klawiatura potrafi odmienić pracę w czystą przyjemność. Właśnie to zyskasz, wybierając Logitech MX Keys. Szybka reakcja oraz cicha praca klawiszy zapewnią Ci wyjątkowy komfort podczas korzystania z komputera. Wytrzymała konstrukcja i trwałe nadruki na przyciskach pozwolą Ci cieszyć się z zakupionego sprzętu przez długi czas.

Realme 6 4+128GB Comet Blue 90Hz 1199 zł 849 zł Sprawdź w x-kom Procesor z wydajnością pozwalającą obsłużyć wymagające gry mobilne, błyskawiczne ładowanie, długi czas pracy na baterii oraz wyjątkowe aparaty. To wszystko ma Ci do zaoferowania Realme 6. Bardzo wysoka częstotliwość odświeżania 90 Hz sprawia, że każda reakcja ekranu jest niezwykle płynna. Wyświetlacz o przekątnej 6,5-cala i jego stosunek 90,5% do wielkości obudowy sprawia, że świat rozrywki może pochłonąć użytkowników bez reszty.

Lenovo Tab M10 QS429/2GB/32GB/Android 8.0 WiFi 599 zł 539 zł Sprawdź w x-kom Lenovo Tab M10 to rodzinny tablet, który robi wrażenie. Ekran o rozdzielczości HD i dwa przednie głośniki to zapowiedź świetnej rozrywki, z której możesz wygodnie korzystać dzięki niezwykle smukłej i lekkiej konstrukcji. Tym tabletem możesz dzielić się bezpiecznie z całą rodziną.

Targus CityGear 3 14-15.6" 349 zł 149 zł Sprawdź w x-kom Plecak City Gear 3 posiada wbudowany system, który ochroni Twoje urządzenia w momencie upadku. System ten składa się z warstw pochłaniających wstrząsy i rozpraszających nacisk, dzięki czemu może skutecznie chronić Twój laptop, tablet i inne urządzenia znajdujące się wewnątrz. Zasuwane kieszenie z siatki pozwalają Ci zobaczyć co znajduje się w środku. Plecak posiada również przegrody, dzięki czemu z łatwością spakujesz oddzielnie Twojego laptopa i dokumenty. Dzięki bocznej rączce z łatwością zmienisz plecak w torbę.

Lenovo Legion Y540-15 i7-9750H/8GB/256 GTX1660Ti 3999 zł 3399 zł Sprawdź w x-kom Koniec z topornymi laptopami gamingowymi. Wybierz laptop godny Ciebie — elegancki z zewnątrz i nieposkromiony wewnątrz. Laptop Lenovo Legion Y540 o grubości 2,57 cm i ważący 2,21 kg zapewnia idealną równowagę między spektakularną wydajnością gier a praktyczną mobilnością. Mając ten laptop w ekwipunku, zyskujesz potężny gamingowy oręż, który poprowadzi Cię ścieżką e-sportowych sukcesów. Z inteligentnym układem chłodzenia wyzwolisz pełną moc procesora Intel Core i7 9. generacji i karty graficznej GeForce GTX.

Jak skorzystać z promocji?

Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy szkola i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje od 17.08.2020 do 30.08.2020 r. lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.

Pełną ofertę promocyjną można znaleźć na stronie akcji Back to School.

Tydzień z Apple

Kolejne dni zapowiadają się doskonale dla fanów produktów od Apple. Laptopy, smartfony, smartwatche i inne sprzęty z nadgryzionym jabłkiem znalazły się teraz w x-komie w niższych cenach. Polującym na “jabłka” proponujemy:

Apple MacBook Pro i5 2,4GHz/8/256/Iris655 7299 zł 5899 zł Sprawdź w x-kom Moc i mobilność. MacBook Pro wyraźnie podnosi tu poprzeczkę. Teraz możesz jeszcze szybciej realizować swoje pomysły. Pomogą Ci w tym wydajne procesory i układy pamięci, zaawansowana grafika, błyskawicznie działająca pamięć masowa i inne doskonałe rozwiązania.

Apple iPhone 11 Pro 256GB 5949 zł 5249 zł Sprawdź w x-kom Smartfon iPhone 11 Pro 256 GB Space Grey nie wie, co to kompromis w kwestii wydajności. Spięta stalową klamrą matowoszara obudowa z potrójnym aparatem na pleckach robi wrażenie. Dzięki trzem obiektywom wspomaganym procesorem A13 Bionic obrazy zapisywane są z nieprawdopodobną ilością szczegółów. Dzięki wodo- i pyłoodpornej obudowie możesz zabrać swój iPhone 11 Pro nawet na wypad nad wodę. Zwieńczeniem ideału jest ekran Super Retina XDR o perfekcyjnej jakości obrazu.

Apple iPad Air 10,5" 64GB LTE 2999 zł 2799 zł Sprawdź w x-kom Oczaruj się nowym iPad Air 10,5” LTE 64 GB Gwiezdna szarość. Jego smukła i ultralekka budowa zaskoczy Cię bogatym wnętrzem, z procesorem A12 Bionic na czele. Rób zdjęcia z poszerzaniem rzeczywistości AR, zachwycaj się kolorami wyświetlacza 10,5” Retina i wykorzystuj całą jego moc dla realizacji swoich pomysłów. A jest ona nieskończona.

Apple Watch 5 40/Gold Aluminium/Pink Sport GPS 1999 zł 1888 zł Sprawdź w x-kom Poznaj Apple Watch 5 - smartwatch jakiego jeszcze do tej pory nie było. Ma ekran, który nigdy nie gaśnie i zawsze wyświetla godzinę. Dba o Twoje zdrowie i pozwala monitorować pracę serca, dzięki czujnikowi EKG. Jest Twoim personalnym trenerem dobierającym najlepsze plany treningowe do wybranych dyscyplin. Pozwoli odebrać nadchodzące połączenia oraz wyświetli podgląd wiadomości. Co więcej, z jego pomocą zapłacisz zbliżeniowo w sklepie.

Jak skorzystać z promocji?

Aby skorzystać ze zniżek na markę Apple wystarczy dodać produkt objęty promocją do swojego koszyka i aktywować kod rabatowy tydzien-apple. Oferta jest ważna od 19.08.2020r. do 25.08.2020r. lub do wcześniejszego wyczerpania puli produktów promocyjnych i nie łączy się z innymi promocjami. Każda osoba może zakupić jedną sztukę każdego produktu w promocji.

Sięgnij po wszystkie produkty biorące udział w Tygodniu Apple.

Plecaki i torby Targus 30% taniej

Osoby poszukujące plecaka lub torby do bezpiecznego przenoszenia sprzętu, na pewno ucieszy promocja na produkty marki Targus. Do 17 sierpnia można znaleźć w niej dedykowane akcesoria na laptopy. Nasze oko przyciągnęły:

Targus Cypress 15.6” Slimcase 199 zł 139 zł Sprawdź w x-kom Targus Slimcase EcoSmart 15,6'' to torba w kolorze granatowym, przeznaczona do transportu laptopów o maksymalnej przekątnej ekranu 15,6''. Torbę w całości wykonano z 14 plastikowych butelek po wodzie, które przeszły proces recyklingu. W ten sposób możesz cieszyć się świetnie zaprojektowanym produktem, a jednocześnie przyczyniasz się do ochrony środowiska naturalnego.

Targus Newport Drawstring Backpack 15" 449 zł 314,30 zł Sprawdź w x-kom Niezależnie od tego, czy jest to jednodniowa wycieczka, czy pracowity dzień, spotkania z klientami, plecak Newport Drawstring Backpack 15'' sprawdzi się w każdej sytuacji, zapewniając Ci komfort oraz ochronę sprzętu. Prosty design, wzbogacony o metalowe elementy i wykończenie skórą ekologiczną wyróżni Cię spośród tłumu, dodając odrobinę luksusu do Twojej codzienności. Ten idealny plecak pomieści portfel, okulary przeciwsłoneczne, telefon, drobne akcesoria, a także ważne dokumenty.

Targus Cypress 15.6” Security 249 zł 174,30 zł Sprawdź w x-kom Z plecakiem Targus Cypress 15.6” Security możesz mieć wpływ na zmniejszenie uciążliwego plastiku w naszym naturalnym środowisku, które boryka się z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeniami. Przy produkcji każdego Targus Cypress 15.6” Security wykorzystano aż 17 plastikowych butelek, w efekcie tworząc elegancki, lekki i komfortowy plecak, który dodatkowo zapewni Twojemu laptopowi skuteczną ochronę i bezpieczeństwo przed kradzieżą na lata..

Jak skorzystać z promocji?

Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy targus-bts i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje od 17.08.2020 do 30.08.2020 r. lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.

Pełną ofertę promocyjną można znaleźć na stronie x-kom.

Letnie raty w 15 minut

Do tych, którzy potrzebują szybko zakupić dowolny sprzęt, ale nie mają akurat wolnej gotówki, skierowana została oferta letnich rat w x-komie. Czas oczekiwania na decyzje wynosi tylko 15 minut. Jak to działa?

Dodajesz do koszyka wybrane produkty o łącznej wartości od 300 do 5000 zł Wybierasz płatność raty online Alior Bank Wypełniasz wniosek ratalny, po którym automatycznie otrzymasz decyzję. Podpisujesz umowę przelewem weryfikacyjnym na kwotę 1 zł.

Więcej informacji na temat letnich rat należy szukać na stronie x-kom lub na portalu geex.

Umów wizytę w salonie x-kom przez Booksy

Nie lubisz stać w kolejkach? Teraz możesz zarezerwować swoją wizytę w salonie x-kom przez aplikację Booksy lub na stronie booksy.com. Wystarczy, że wybierzesz salon, usługę, dzień i godzinę wizyty, a na miejscu o umówionej porze doradca zaprosi Cię do stanowiska.

Szczegóły znajdują się na stronie x-kom.

Partnerem materiału jest x-kom.