Weryfikacja dwuetapowa w samochodzie? Muskowi wstyd, że nie zrobił tego wcześniej

Elon Musk słynie z tego, że obiecuje wiele rzeczy. Różnie natomiast bywa z dostarczeniem tych obietnic.

W zeszłym roku CEO Tesli zapowiedział kilka usprawnień, w tym wprowadzenie weryfikacji duwetapowej.

Niestety od tamtego momentu słuch o tej funkcji zaginął. Niedawno zapytał o nią na Twitterze jeden z fanów.

Szef amerykańskiej korporacji przeprosił i przyznał się wprost, że to wręcz obciach, że jeszcze nie udało się jego firmie tego typu uwierzytelniania wprowadzić.

Sorry, this is embarrassingly late. Two factor authentication via sms or authenticator app is going through final validation right now.