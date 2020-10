WhatsApp i zmiana w powiadomieniach, czyli kolejny sposób na natrętnych znajomych

Udostępnij:

Do WhatsAppa już niedługo trafi drobiazg, który pomoże "raz na zawsze" odciąć się od natrętnych znajomych. Chodzi o możliwość wyciszania powiadomień od konkretnych osób, którą obecnie można zastosować maksymalnie na rok. To rzecz jasna długi okres, ale twórcy postanowili pójść o krok dalej – w WhatsAppie pojawi się więc możliwość wyciszania powiadomień bezterminowo.

O zmianie w tym zakresie poinformował WABetaInfo, analizując funkcje WhatsAppa Beta 2.20.201.10. Nowe okienko wyciszania rozmów powinno być już dostępne dla regularnych betatesterów, ale jest to zmiana włączana partiami, toteż nie wszyscy mogą ją jeszcze zobaczyć. Co istotne, ponieważ mówimy funkcji przewidzianej do testowania przez wszystkich chętnych, do stabilnego wydania WhatsAppa trafi zapewne już w najbliższych tygodniach.

WhatsApp Beta pozwala już teraz wyciszać powiadomienia z konwersacji bezterminowo, fot. WABetaInfo.

Warto zaznaczyć, że nie są to jedyne zmiany przygotowywane w WhatsAppie do wdrożenia w najbliższym czasie. W tej samej wersji odkryto także nowe, rozbudowane statystyki związane ze zużyciem pamięci i danych, które szerzej opisywaliśmy w odrębnej publikacji. Dzięki nim użytkownicy będą mogli łatwiej zapanować nad wykorzystaniem pamięci w smartfonie.

Co więcej, od kilku miesięcy trwają testy WhatsAppa działającego w kilku urządzeniach jednocześnie. Producent nie podał daty, kiedy można się spodziewać wdrożenia tej nowości, ale jest to bez wątpienia jedna z bardziej wyczekiwanych zmian. Dzięki obsłudze kilku urządzeń jednocześnie, użytkownicy zyskaliby możliwość obsługiwania WhatsAppa w tym samym czasie na przykład ze smartfona i tabletu bez korzystania z WhatsAppa Web.

WhatsApp na Androida i iOS-a jest dostępny w naszym katalogu oprogramowania.