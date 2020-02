WhatsApp na iOS otrzymał tryb ciemny. Ale tylko w wersji beta

Udostępnij:

Ponad dwa tygodnie temu tryb ciemny pojawił się w wersji beta aplikacji WhatsApp. Teraz mogą z niego skorzystać także osoby biorące udział w programie TestFlight Apple'a. Jeszcze nie wiadomo, kiedy tryb ciemny pojawi się w stabilnej wersji aplikacji dla iOS.

Użytkownicy zarejestrowani w programie TestFlight mogą już pobrać wersję beta 2.20.30 aplikacji WhatsApp dla iOS. Zadebiutował w niej tryb ciemny, jak informuje MacRumors. Jednak żadni testerzy nie udostępnili jeszcze zrzutów ekranu z aplikacji.

Tryb ciemny to jedna z najbardziej wyczekiwanych funkcji nadchodzących do WhatsApp. Pierwsze zapowiedzi pojawiały się już w 2018 roku. Niedawno wreszcie pojawił się w wersji Beta dla Androida. Tutaj tłumaczymy, jak można z niej skorzystać. Niestety w przypadku iOS nie jest tak łatwo.

Dołączenie do TestFligtht w tym momencie jest praktycznie niemożliwe. Jak podaje The Verge, program jest pełny już od kilku miesięcy i Apple nie przyjmuje na razie więcej zgłoszeń. Jeśli należysz do TestFlight, tryb ciemny w wersji beta WhatsApp można uruchomić z poziomu ustawień.

