WhatsApp nie będzie płatny. Wraca "łańcuszek" znany co najmniej od dwóch lat

WhatsApp nie będzie płatny, a rozpowszechniane informacje na ten temat mają swoje źródło w zmyślonym "łańcuszku" rozsyłanym przez samych użytkowników komunikatora – ostrzega Eset. Chodzi o fałszywą wiadomość, w której ktoś sugeruje, że WhatsApp będzie pobierać opłatę w wysokości 0,01 dolara za każdą wysłaną wiadomość, ale istnieje sposób, by temu zapobiec.

Użytkownicy nieświadomi realiów działania komunikatorów i idei łańcuszków tego rodzaju, mogą z łatwością uwierzyć w informacje zawarte w wiadomości. Te nie mają jednak jakiegokolwiek potwierdzenia w faktach, a cały proceder jest tylko wprowadzaniem kolejnych osób w niepewność. Łańcuszek ten znany jest od co najmniej od 2019 roku.

Z treści widomości krążącej po WhatsAppie wynika, że rzekomych opłat można uniknąć, udowadniając, że jest się zapalonym użytkownikiem. W tym celu tę samą wiadomość należy przesłać dalej do kolejnych 10 osób (a to swoją drogą za jednym razem nie jest to już możliwe, bo WhatsApp wprowadził w tym zakresie ograniczenia). Po przekazaniu wiadomości logo programu ma się zmienić na niebieskie – choć jest to oczywiście tylko pakiet zmyślonych informacji.

"Łańcuszek to mechanizm znany od bardzo dawna. Ta akcja napędza się sama, a użytkownicy stali się narzędziami w rękach spamerów" – ostrzega Kamil Sadkowski, starszy analityk zagrożeń w ESET. "Oszuści zaserwowali im mocno wiarygodną treść. Wątek opłat wzbudza zainteresowanie, a nowy rok dodatkowo uprawdopodobnia kwestię ewentualnych zmian. Ostrożność powinien przede wszystkim wzbudzić kanał dystrybuowania informacji. Żadna aplikacja nie informuje o zmianach za pośrednictwem komunikatów rozsyłanych przez innych użytkowników i nie zmusza ich do propagowania tej treści w zamian za zwolnienie z opłat" – dodaje.

Jeśli dostałeś taką wiadomość, po prostu na nią nie reaguj. WhatsApp nie wprowadza w najbliższym czasie żadnych opłat, a gdyby to robił – nie informowałby o tym swoich użytkowników pocztą pantoflową, sugerując przy okazji możliwość uniknięcia opłat. Innym tematem jest zmieniający się niebawem regulamin – tutaj dużego wyboru już nie ma.

