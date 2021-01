WhatsApp poprosi o hasło, skan twarzy lub odcisk palca. Nowe zabezpieczenie w drodze

Udostępnij:

Użytkownicy WhatsAppa w komputerach już niedługo będą korzystać z nowego zabezpieczenia podczas nawiązywania połączenia ze smartfonem. Na tapet wraca bowiem zastosowanie biometrii (lub uwierzytelniania hasłem) przed uruchomieniem WhatsAppa na desktopach czy w przeglądarce, o czym po raz pierwszy informowaliśmy na etapie wczesnych testów we wrześniu ubiegłego roku.

Jak zauważa The Verge, nowe zabezpieczenie jest już na ostatniej prostej i zgodnie z zapowiedzią twórców, ma trafić do WhatsAppa w najbliższych tygodniach. Przypomnijmy – chodzi o konieczność potwierdzenia swojej tożsamości za pomocą Face ID w iPhone'ach, bądź odcisku palca w dowolnym smartfonie (a ostatecznie poprzez wpisanie hasła), by WhatsApp nawiązał połączenie z zainstalowaną aplikacją w telefonie. Dzisiaj to jedyna możliwość skorzystania z komunikatora na komputerze.

Za pomocą nowego zabezpieczenia twórcy chcą zminimalizować ryzyko dotarcia osób trzecich do cudzych wiadomości. Obecnie bowiem zainstalowany i skonfigurowany desktopowy WhatsApp może bez problemu nawiązać połączenie z telefonem właściciela i wyświetlić na komputerze wszystkie rozmowy – niezależnie od włączonych zabezpieczeń aplikacji WhatsApp w smartfonie.

Nowe zabezpieczenie to konieczność potwierdzenia swojej tożsamości na etapie powiązania smartfonu z "urządzeniem zewnętrznym". Jeśli będzie to tylko jednorazowa czynność w trakcie pierwszej konfiguracji, korzyść z punktu widzenia bezpieczeństwa użytkowników będzie stosunkowo niewielka.

Bezpieczniej byłoby żądać potwierdzenia za każdym razem, gdy w komputerze będzie uruchamiany WhatsApp, ale z drugiej strony wiąże się to z koniecznością sięgnięcia po smartfon (gdzie WhatsApp musi być zainstalowany), co nieco mija się z celem. Za kilka tygodni praktyka pokaże, czy nowe rozwiązanie jest bezpieczne i wygodne.

WhatsApp na Androida, iOS-a, Windowsa i macOS-a jest dostępny do pobrania przez nasz katalog oprogramowania.