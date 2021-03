WhatsApp pracuje nad bezpieczeństwem. Backup w chmurze będzie zabezpieczony hasłem

Komunikator WhatsApp niedługo może być jeszcze bardziej bezpieczny niż obecnie. Na tapet wraca bowiem temat szyfrowania kopii zapasowych czatów i multimediów, które są przesyłane do chmury. Jak podaje WABetaInfo, same wiadomości są częściowo zabezpieczone już teraz, ale zespół WhatsAppa pracuje nad dodatkową ochroną: kopie zapasowe mają być chronione hasłem.

To temat, który wydaje się być ważny szczególnie w obliczu planowanych zmian w regulaminie, z powodu których twórcy ostatnio jakby nieco szybciej aktualizują komunikator. Warto jednak pamiętać, że zagadnienie szyfrowania kopii zapasowych WhatsAppa w chmurze było już poruszane w maju ubiegłego roku i wtedy mówiło się o planowanej implementacji "wkrótce".

• The chat database is already encrypted now (excluding media), but the algorithm is reversible and it's not end-to-end encrypted.

• Local Android backups will be compatible with this feature.



The chat DB and media will be encrypted using a password that only you know. https://t.co/WAliLUnF18