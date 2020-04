WhatsApp promuje społeczne dystansowanie. Wraz z WHO stworzono specjalne naklejki

Udostępnij:

WhatsApp nawiązał współpracę ze Światową Organizacją Zdrowia, by wspólnymi siłami stworzyć zestaw naklejek do komunikatora, który będzie stanowił promocję społecznego dystansowania. Pakiet nazwany Together at Home (Razem w Domu) jest już dostępny w WhatsAppie i składa się z 21 naklejek przedstawiających różne czynności domowe, które dla wielu osób stały się codziennością w dobie pandemii.

Grafiki przedstawiają więc w humorystyczny sposób między innymi osobę pracującą zdalnie (w koszuli i bokserkach), mycie rąk, prowadzenie wideorozmów (swoją drogą WhatsApp lada moment pozwoli na przeprowadzanie ich w większych grupach) czy kiwanie do sąsiadów przez okno. W ten sposób twórcy chcą z pewnością umilić życie użytkownikom WhatsAppa, którzy od teraz będą mogli opisywać swoje bieżące zajęcia także przy pomocy naklejek.

WhatsApp stworzył z WHO tematyczne naklejki związane z izolacją, fot. Oskar Ziomek.

Nowy zestaw naklejek można pobrać dokładnie w taki sam sposób, jak wszystkie inne tego typu pakiety. Podczas rozmowy z dowolną osobą należy więc wybrać symbol emoji z uśmiechem, by zamiast klawiatury wyświetlić symbole graficzne. Stąd do czatu można wklejać emoji, GIF-y oraz właśnie naklejki.

Przechodząc do ich widoku, konieczne będzie kliknięcie symbolu "+" w rzędzie z zestawami naklejek. W ten sposób użytkownik wyświetli ich menedżer, w którym można przeglądać pobrane i nowe pakiety. To tutaj trzeba odszukać zestaw Together at Home, a następnie pobrać go przy pomocy symbolu zielonej strzałki. Od tego momentu z naklejek można już korzystać w dowolnym czacie w WhatsAppie.

