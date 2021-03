WhatsApp prosi o odnowienie konta i 6-cyfrowy kod? To oszustwo, nie daj się nabrać

Udostępnij:

Użytkownicy WhatsAppa powinni zwrócić szczególną uwagę na wiadomości, w których są proszeni o "odnowienie swojego konta". To nic innego jak próba oszustwa, w której ktoś chce zmusić nieświadomego odbiorcę do przesłania mu 6-cyfrowego kodu weryfikacyjnego, który używany jest podczas logowania do aplikacji. WhatsApp nie wysyła takich próśb, a 6-cyfrowy kod potrzebny jest tylko przy pierwszym uruchomieniu komunikatora w danym smartfonie.

Na problem zwraca uwagę WABetaInfo na Twitterze, od którego dowiadujemy się najczęściej o nowościach w testowych wydaniach WhatsAppa; także tych, do których dostęp ma tylko wąskie grono testerów wewnętrznych. Tym razem we wpisie zobaczyliśmy ostrzeżenie i zachętę do blokowania i zgłaszania WhatsAppowi wszystkich kont, z których ktoś kontaktuje się z użytkownikiem i próbuje zdobyć dostęp do 6-cyfrowego kodu, podszywając się na przykład pod pomoc techniczną komunikatora.

@WhatsApp is not sending any message about the renewal of your account.

Block and report unofficial accounts on WhatsApp that ask for your 6-digit code.

Note: WhatsApp and WhatsApp Support will NEVER ask for your 6-digit code! — WABetaInfo (@WABetaInfo) March 30, 2021

Co ważne, na podobne wiadomości nie należy reagować nawet wtedy, kiedy kod weryfikacyjny faktycznie zostanie wysłany do właściciela WhatsAppa. Jak czytamy w pomocy na stronie komunikatora, taka sytuacja to następstwo próby zalogowania się na konto danego użytkownika. Włączając WhatsAppa po raz pierwszy, ktoś inny może przez przypadek (lub w przypadku oszusta – intencjonalnie) wprowadzić numer telefonu innej osoby, a wówczas to do niej zostanie wysłany kod weryfikacyjny.

Oszuści kontaktujący się z ofiarą zdają się sugerować, ze otrzymany kod jest niezbędny do "odnowienia swojego konta". W rzeczywistości nic takiego nie ma miejsca, a jest to jedynie argument, by zdobyć kod od użytkownika, a później zalogować się na jego konto. Jeśli taki dostęp zdobędzie, od tego momentu uzyska dostęp do kolejnych wiadomości, które będą wysyłane do użytkownika.

Warto więc raz jeszcze podkreślić, że 6-cyfrowy kod weryfikacyjny WhatsAppa to ciąg cyfr, który po pierwsze powinien zostać jawny tylko dla użytkownika, a po drugie jest konieczny tylko przy logowaniu do aplikacji. Nie należy go nikomu podawać. Jeśli wcześniej popełniono taki błąd i stracono dostęp do konta, można je jednak odzyskać. O szczegółach można przeczytać na stronie WhatsAppa.