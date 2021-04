WhatsApp rozszerza funkcję znikających wiadomości. Jest kilka zmian

Funkcja znikających wiadomości jest dostępna w WhatsApp już od listopada 2020 roku, ale wygląda na to, że szykują się pewne zmiany. W wersji beta 2.21.8.7, udostępnionej użytkownikom zapisanym do Google Play Beta Program, pojawiły się nowe opcje dla czatów grupowych.

Każdy użytkownik WhatsApp może uruchomić znikające wiadomości w okienku rozmowy z inną osobą. Funkcja pozwala na automatyczne usuwanie każdej wiadomości, kiedy upłynie określona ilość czasu. Aktualnie w WhatsApp widnieje tylko jedna opcja – znikają po 7 dniach. Niedawno twórcy komunikatora zapowiedzieli "znikające zdjęcia". Teraz firma testuje możliwość automatycznego usuwania wiadomości po 24 godzinach.

Deweloperzy WhatsAppa zapowiadali zmiany w ubiegłym miesiącu, więc niewykluczone, że funkcja znajduje się na ostatniej prostej do pojawienia się w stabilnej wersji komunikatora. Ale to jeszcze nie wszystko, czego dowiedzieliśmy się z nowej bety WhatsAppa. Pojawiają się także zmiany dotyczące znikających wiadomości w czatach grupowych.

