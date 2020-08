WhatsApp wkrótce otrzyma ważną funkcję. Proces synchronizacji będzie łatwiejszy

WhatsApp wkrótce rozwiąże kolejny z podstawowych problemów swojego komunikatora. Aktualnie komunikator nie posiada synchronizacji wiadomości po zmianie urządzenia z iOS na Androida i odwrotnie. Niedługo ma się to zmienić.

WhatsApp to jeden z najpopularniejszych komunikatorów na świecie. Miesięcznie korzysta z niego około 2 miliardów ludzi. Na początku tego roku aplikacja dla urządzeń z system Android przebiła barierę 5 miliardów instalacji z Google Play. Jednak ze względu na swój charakter, czyli nastawienie na prywatność użytkowników, nadal brakuje mu niektórych podstawowych funkcji.

Od niedawna deweloperzy mówią sporo o możliwości używania jednego konta WhatsApp z kilku urządzeń jednocześnie. Według ostatnich informacji, komunikator będziemy mogli podłączyć maksymalnie do czterech smartfonów czy desktopów. Nadal pozostaje jednak ogromny problem. To brak synchronizacji pomiędzy nimi, co sprawia, że w większości przypadków funkcja traci sens.

Jak podaje WABetaInfo, w wersjach rozwojowych WhatsAppa pojawiły się informacje o dodaniu synchronizacji. Deweloperzy firmy pracują już nad takim rozwiązaniem, ale póki co testują ją jedynie insiderzy. Nie wiadomo, kiedy opcja synchronizacji między urządzeniami pojawi się w wersji beta, a tymbardziej w oficjalnym wydaniu aplikacji.

🔄 WhatsApp is working to sync the chat history across platforms!



The feature to use the same WhatsApp account on multiple devices will allow to sync your chat history.https://t.co/rOFK9tSvUg



NOTE: This feature will be available in future.