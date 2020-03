WhatsApp wprowadza infolinię. Dowiesz się wszystkiego o koronawirusie

Udostępnij:

Zespół WhatsApp, komunikatora należącego do grupy Facebook, ogłosił prace nad centrum informacyjnym dotyczącym koronawirusa. Firma przeznaczyła także pieniądze na walkę z fałszywymi informacjami. Nie wiadomo jednak, kiedy zobaczymy pierwsze efekty.

WhatsApp od dawna ma problem z rozsiewaniem dezinformacji w komunikatorze. W dzisiejszej dobie stało się to o tyle poważne, że firma wydaje 1 milion dolarów na walkę z fake news. Wystarczy jedna fałszywa informacja, niepokojące zdjęcie czy źle sformułowane zdanie, aby doprowadzić do paniki. Dziś nie można na to pozwolić. O nadchodzących zmianach czytamy na stronie WhatsApp.

Pierwszym z kroków jest własna usługa czatu - WhatsApp Coronavirus Information Hub, czyli coś w rodzaju infolinii. We współpracy z WHO, UNICEF i UNDP, oferuje wszelkie informacje związane z pandemią COVID-19. Od najprostszych wskazówek co robić, czego unikać, po informacje o rozprzestrzenianiu się choroby na całym świecie.

Nie wiadomo jeszcze, kiedy tzw. infolinia w WhatsApp zostanie uruchomiona. Z pewnością przed zespołem administrującym komunikator stoi nie lada wyzwanie. Od niedawna z WhatsApp korzystają już ponad 2 miliardy użytkowników. Umożliwienie im wszystkim wygodny dostęp do wiarygodnych informacji nie będzie proste.

Oprócz stworzenia własnego punktu informacyjnego, firma zapowiada również przekazanie miliona dolarów na walkę z dezinformacją. Pieniądze trafią do Międzynarodowej Sieci Fact-Checkingowej Instytutu Poyntera. Milion dolarów ma być przeznaczony na kampanię #CoronaVirusFact, która obejmuje ponad 100 organizacji z 45 krajów.