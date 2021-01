WhatsApp zapewnia o prywatności... wyświetlając spam

Udostępnij:

Nie milkną echa kontrowersyjnej decyzji WhatsAppa o współdzieleniu danych z innymi usługami Facebooka. Choć włodarze tego niezwykle popularnego komunikatora zdążyli już uderzyć się w pierś i kontrowersyjny plan odroczyć, użytkowników cały czas ubywa. Trzeba więc działać. Jak? Ano, na przykład poprzez kampanię wizerunkową.

WhatsApp rozpoczął akcję polegającą na wyświetlaniu krótkich zapewnień o dochowaniu prywatności, poprzez funkcję statusów, donosi The Verge. "Jedna rzecz, która nie jest nowa, to nasze zaangażowanie w ochronę Twojej prywatności", czytamy na jednym ze slajdów. "WhatsApp nie może czytać ani słuchać Twoich osobistych rozmów, ponieważ są one całkowicie zaszyfrowane", przypomina inna infografika.

Jak donosi źródło, komunikaty tego rodzaju wyświetlają się już m.in. w Indiach, a wkrótce najpewniej obejmą kolejne lokalizacje. Niewykluczone, że także Polskę.

Co ciekawe, według doniesień użytkowników, jakie można znaleźć w sieci, komunikaty WhatsAppa wyświetlane są automatycznie, w losowych momentach. Prowadzi to do swoistego paradoksu, bo firma z jednym nieetycznym procederem, czyli podglądaniem użytkowników, walczy innym wcale nie bardziej eleganckim – spamem.

Przypomnijmy, afera wokół WhatsAppa wybuchła na początku roku. Po tym, jak właściciel komunikatora, Facebook, w nowej polityce prywatności zaznaczył, że z dniem 8 lutego zamierza wymuszać globalną telemetrię. Użytkownicy rozpoczęli bojkot.

Miliony nowych użytkowników zyskały konkurencyjne komunikatory, takie jak Signal czy Telegram. Trendu nie zmieniło nawet wycofanie się WhatsAppa z pierwotnego planu.