WhatsApp: zdjęcia, filmy i GIF-y znikną po opuszczeniu czatu. Trwają testy nowej funkcji

WhatsApp już wkrótce pozwoli użytkownikom na zachowanie większej prywatności podczas dzielenia się załącznikami. Twórcy pracują bowiem nad funkcją zwaną w oryginale wygasającymi mediami, a chodzi o możliwość wysyłania WhatsAppem zdjęć, filmów i GIF-ów, które automatycznie znikną po odczytaniu przed adresata i opuszczeniu przez niego czatu.

Nieliczne szczegóły opisał WABetaInfo podając, że zmiany w kodzie udało się dostrzec w WhatsAppie Beta 2.20.201.1 na Androida. W tym momencie nie wiadomo, kiedy funkcja trafi do użytkowników, szczególnie że nie jest widoczna dla wszystkich nawet w obrębie kanału beta. Zagadką pozostaje też więc ewentualna dostępność dla użytkowników iOS-a; historia nauczyła nas, że WhatsApp nie zawsze jest aktualizowany na obydwu platformach w tym samym tempie.

📝 WhatsApp beta for Android 2.20.201.1: what’s new?



• WhatsApp is developing Expiring Media (Images, Videos and GIFs), like Instagram! The media will be self destructed after viewing it ⏱https://t.co/xTUCsJugKL



NOTE: The feature will be available in a future update.