Why Can't I Connect? to darmowe narzędzie, służące do diagnozowania problemów z połączeniami sieciowymi TCP/IP. Kierowane jest ono w głównej mierze do posiadających odpowiednią wiedzę użytkowników i pozwala w znaczny sposób ułatwić proces wykrywania, a także niwelowania wszelakich błędów np. z dostępem do Internetu.

Aplikacja podczas swojego działania analizuje wszystkie etapy nawiązywania połączenia i wychwytuje potencjalne błędy. Autor zaprogramował testy, umożliwiające diagnozowanie zdefiniowanych połączeń z serwerami Microsoft SQL Server, MySQL, FTP, SFTP, IMAP, POP3, SMTP, IRC, LDAP i Usenet. Podczas przeprowadzania każdego z nich użytkownik musi posiadać dane dostępowe do wybranych serwerów - login, hasło, adres serwera i port.

Why Can't I Connect? nie umożliwia niestety rozwiązywania problemów z połączeniami. Daje on natomiast możliwość rejestrowania i zapisywania do plików z logami wszelakich danych zgromadzonych podczas procesu diagnozowania. Nawet jeśli sami nie uporamy się z błędami to wspomniane raporty z pewnością ułatwią pracę specjalistom, którzy będą zajmować się naprawą połączenia.