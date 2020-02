Pobierz program

WiFi Password Decryptor to niewielkie i darmowe narzędzie do odzyskiwania wszystkich haseł do sieci bezprzewodowych, z którymi wcześniej nawiązaliśmy połączenie.

Program pozwala na odzyskanie kluczy sieci bezprzewodowych, które zapisane są w systemowym menedżerze do obsługi połączeń WiFi. Obsługuje on zabezpieczenia sieci WEP/WPA/WPA2 itp., dostarczając użytkownikowi takich informacji o każdym z punktów dostępowych jak jego nazwa (SSID), rodzaj zabezpieczeń, typ hasła i samo hasło. WiFi Password Decryptor do deszyfrowania zapisanych w systemie kluczy wykorzystuje specjalną usługę wbudowaną w Windowsie - co sprawia, że jego działanie jest skuteczne i w pełni bezpieczne.

Odzyskane informacje zapisane mogą zostać na dysku w postaci pliku tekstowego, HTML lub XML. WiFi Password Decryptor opcjonalnie obsługiwany może być również z poziomu wiersza poleceń.

Uwaga!