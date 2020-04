Wideoczaty Microsoft Teams mają od teraz customowe tła

"Teamsy" wychodzą naprzeciw potrzebom użytkowników i wprowadzają nowe funkcje do swojej usługi. Od teraz użytkownicy będą mieli m.in. opcję ustawienia customowego tła podczas połączeń wideo.

Opcja jak na razie nie pozwala na wgranie własnego zdjęcia, tak jak ma to miejsce w Zoomie, możemy za to wybierać z obrazów zaproponowanych przez samą usługę. Jednak Microsoft zadeklarował, że możliwość wgrania własnych zdjęć pojawi się później.

