Wiedźmin Gra Przygodowa początkowo ukazała się w formie planszówki, ale studio CD Projekt RED zdecydowało się na przygotowanie cyfrowego odpowiednika wspomnianej produkcji, który ukazał się między innymi na PC.

Geralt z Rivii powraca w nowej grze!

Akcja rozgrywa się w mrocznym świecie fantasy, który znany jest doskonale fanom gier komputerowych z serii Wiedźmin. Ich bohaterem jest oczywiście świetnie wyszkolony zabójca potworów, czyli Geralt z Rivii, który pojawia się również w Wiedźminie Grze Przygodowej. W trakcie rozgrywki musimy nie tylko walczyć z rozmaitymi bestiami, bowiem wykonujemy także inne zadania: rozwiązujemy zagadki oraz bierzemy udział w intrygach politycznych.

Walka? A może dyplomacja?

Wiedźmin Gra Przygodowa oferuje nieliniowy, zróżnicowany przebieg zabawy, dlatego też warto podchodzić do rozgrywki wielokrotnie. Decyzje podejmowane w trakcie gry mają wpływ na dalszy przebieg zdarzeń. Co istotne, znajomość książek Andrzeja Sapkowskiego, gier z serii Wiedźmin studia CD Projekt RED czy też serialu Wiedźmin dostępnego na Netflixie nie jest wymagana do zrozumienia reguł i opowieści Wiedźmina Gry Przygodowej.

Graj samemu lub przeciwko innym graczom

Autorzy udostępnili kilka opcji rozgrywki. W Wiedźminie Grze Przygodowej zmierzymy się przede wszystkim z innymi graczami w trybie gorącego krzesła lub sieciowym multiplayerze, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by sprawdzić swoje umiejętności w zabawie przeciwko sztucznej inteligencji.

Najważniejsze cechy: