Win10 All Settings to niewielkie narzędzie, który stanowi alternatywny interfejs konfiguracyjny dla systemów Windows 7, 8 i 10.

Łatwa i wygodna personalizacja Windows

Opisywane narzędzie stworzone zostało głównie z myślą o mniej doświadczonych użytkownikach. Daje ono swobodny dostęp do wszystkich najważniejszych narzędzi konfiguracyjnych systemu operacyjnego Windows, pozwalających sprawnie manipulować konfiguracją środowiska i dopasowywać go do indywidualnych preferencji. Z poziomu Win10 All Settings uzyskamy również dostęp do ukrytych ustawień systemowych.

Po uruchomieniu program działa w obrębie zasobnika systemowego i dostępny jest w formie niewielkiej ikonki. Jej kliknięcie daje dostęp do 'Panelu sterowania', a także wielu innych narzędzi odpowiedzialnych za konfiguracje aplikacji, urządzeń, ułatwień dostępu, sieci i internetu, prywatności, systemu, czasu i języka, a także aktualizacji i zabezpieczeń Windows.

To jednak nie koniec. Win10 All Settings oferuje zestaw funkcji, zadaniem których jest łatwe manipulowanie ukrytymi ustawieniami środowiska operacyjnego. W większości przypadków wymagana będzie niestety instalacja innych narzędzi tego producenta, dzięki którym dokonamy ustawień trybu aplikacji w Windows, poziomu przezroczystości, domyślnej czcionki systemu itp.

Narzędzie Win10 All Settings udostępnione zostało w formie przenośnej (portable), która nie wymaga instalacji i gotowa jest do działania tuż po pobraniu.