WinBatch to rozbudowany program do automatyzacji niemal dowolnych działań w systemie Windows. Odpowiednie instrukcje należy w nim zakodować przy użyciu języka skryptowego o stosunkowo prostej składni.

Samo korzystanie z gotowych scenariuszy jest już jednak równie proste, co w innych programach tego typu. Wykonanie konkretnych czynności można przypisać do pozycji w menu, wywołania komendy lub kombinacji przycisków na klawiaturze. Program jest przykładem narzędzia nastawionego wyłącznie na funkcjonalność; jego interfejs nie jest nowoczesny, za to możliwości - ogromne.

Aplikację można polecić w szczególności wymagającym i ambitnym użytkownikom komputera, których nie odstrasza konieczność samodzielnego zakodowania odpowiednich działań. Ta „wada” jest jednocześnie głównym atutem programu, ponieważ otwiera przed użytkownikiem pole do automatyzacji praktycznie dowolnej czynności w systemie operacyjnym.

Zamiast samodzielnie tworzyć nowe skrypty, można skorzystać z zainstalowanych na starcie przykładów lub sięgnąć do źródeł internetowych. Przez kilkanaście lat rozwoju programu, udostępniono do niego łącznie ponad 20 dodatkowych bibliotek oraz kilka tysięcy gotowych skryptów.

Uwaga!

Edycja trial została ograniczona czasowo do 21 dni działania.