WinContig 2.4

WinContig to niewielki program do defragmentacji pojedynczych plików i folderów, który łączy pofregmantowane dane w taki sposób, że zajmują one na woluminie ciągłą przestrzeń, a dostęp do nich zajmuje mniej czasu.

W odróżnieniu od innych narzędzi tego typu, WinContig pozwala na defragmentację pojedynczych plików i folderów, bez konieczności defragmentacji całej zawartości dysku, na którym się one znajdują. Użytkownik w łatwy sposób tworzyć może profile, które po wczytaniu do programu pozwolą na pracę z wybranymi danymi. Przydatne okazują się one głównie w przypadku, kiedy chcemy aby defrgamentacji poddane zostało wiele pojedynczych plików, a operacja ich każdorazowego wczytywania zajmować może wiele czasu.

WinContig przed rozpoczęciem defragmentacji sprawdza dysk w poszukiwaniu błędów, a także daje możliwość usunięcia z niego zbędnych plików tymczasowych. W przypadku tego ostatniego, narzędzie pozwala na skorzystanie z zewnętrznych programów do oczyszczania dysków. Aby zapobiec niechcianej relokacji danych, użytkownik skorzystać może z filtrów, które wykluczą wybrane dane z defragmentacji.

Zaletą narzędzia jest brak konieczności jego instalacji w systemie, a także dostępność w wielu wersjach językowych. Po pobraniu i wypakowaniu programu z archiwum wystarczy uruchomić odpowiednią wersją dla środowiska 32- lub 64-bitowego.