WinExt to zestaw darmowych narzędzi służących przede wszystkim do zarządzania rozmaitymi danymi znajdującymi się na dysku twardym.

Za pomocą WinExt możemy szybko odnaleźć duplikaty plików (aplikacja zajmuje się porównywaniem ich na podstawie zawartości), lokalizując je zarówno na dysku twardym lub wybranym napędzie zgodnie z ustalonymi wcześniej kryteriami (np. szukanie pustych plików o rozmiarze 0 bajtów). Nic nie stoi na przeszkodzie, by zająć się również synchronizacją danych pomiędzy wskazanymi ścieżkami.

WinExt pozwala na wyświetlanie listy dostępnych partycji, gdzie uwzględniono liczbę zajętego i wolnego miejsca. Aplikacja może pracować w trybie wsadowym, co pozwala na zaoszczędzenie czasu. Możemy wybrać konkretne dane (katalogi lub pliki), a następnie określić, co zamierzamy z nimi zrobić (np. przenieść do kosza lub skopiować na pendrive’a).

Dzięki WinExt istnieje także możliwość śledzenia aktywności użytkownika na komputerze i przeprowadzanych przez niego operacji (w zakresie tworzenia i usuwania dokumentów, zmiany nazwy plików, itp.).