WinLock to specjalne narzędzie, dzięki któremu zablokujemy dostęp do wybranych funkcji komputera.

Program jest bardzo prosty w obsłudze, a korzystanie z niego opiera się na zaznaczaniu bądź też odznaczaniu rozmaitych opcji podzielonych na zakładki. W pierwszej z nich ustalimy ogólne hasło dostępowe, aktywujemy funkcję zdalnego dostępu, włączymy możliwość wyświetlania powiadomień oraz określimy listę czynności, jakie użytkownik będzie mógł wykonać na danym sprzęcie po zalogowaniu się (wykluczymy na przykład opcję usuwania plików).

W ustawieniach systemowych zablokujemy dostęp do panelu sterowania, edytora rejestru, menu start, pulpitu, wybranych kombinacji skrótów klawiaturowych oraz przycisków myszy i nie tylko. To jednak wyłącznie ogólnikowe przykłady, bo każda kategoria zawiera wiele dodatkowych możliwości do wyboru. Ponadto WinLock umożliwia skorzystanie z timera, dzięki czemu po upływie wyznaczonego czasu nastąpi wylogowanie z konta, zablokowanie komputera lub całkowite wyłączenie peceta.

WinLock pozwala również na stworzenie listy zaufanych stron internetowych oraz witryn sieciowych, do których będziemy mieli ograniczony dostęp.