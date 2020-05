Pobi​erz program

WinNc to dwupanelowy menedżer plików nawiązujący do Norton Commandera, ale jednocześnie stworzony z myślą Windowsie 10, co przejawia się w wybranych funkcjach oraz wyglądzie interfejsu.

Aplikacja oferuje wiele opcji związanych z zarządzaniem plikami, z których większość dostępna jest w formie ikon na licznych paskach narzędzi. Główny podgląd składający się z dwóch okien z listą plików można edytować: zawartość zamieniać miejscami, modyfikować szerokość poszczególnych okien lub dodać widok struktury katalogów w formie drzewa. Ciekawie prezentują się karty, pozwalające ramach jednej instancji programu na korzystanie z wielu jej "okien".

Dzięki dopasowaniu program do Windowsa 10, wykorzystywać można na przykład listę lokalizacji, która synchronizowana jest z systemowym Szybkim dostępem.

Darmowa, testowa wersja programu może się okazać wystarczająca do podstawowych, codziennych zadań. Pełna edycja aplikacji odblokowuje dostęp do wielu opcji w ustawieniach, co pozwoli dużo bardziej szczegółowo dostosować jej działanie do własnych potrzeb. Dodatkowym minusem darmowej edycji jest także konieczność wyczekania kilku sekund przy każdym uruchomieniu, by móc kontynuować korzystanie z wersji bezpłatnej.

Uwaga!

Tłumaczenie programu jest jedynie częściowe.