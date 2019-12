Pobierz ​program

WinRAR to jeden z najpopularniejszych archiwizatorów dostępnych na rynku. Program zwraca swoją uwagę prostotą obsługi połączoną z dużymi możliwościami: dzięki niemu stworzymy nowe archiwa, zmodyfikujemy już istniejące, a także zabezpieczymy dane hasłem. Jeżeli archiwum ulegnie uszkodzeniu, to właśnie WinRAR będzie w stanie je naprawić.

Nie tylko RAR, ale i ZIP, TAR, GZip, ISO, BZIP2 i 7-Zip

Dzięki programowi WinRAR możemy tworzyć archiwa w formatach RAR, RAR5 (są to własnościowe algorytmy producenta), a także ZIP. Pozwala on również na wypakowywanie archiwów innego typu np. CAB, ARJ, LZH, ACE, TAR, GZip, UUE, ISO, BZIP2, Z i 7-Zip. Ogromną zaletą aplikacji jest możliwość naprawy archiwów i wykorzystywania danych naprawczych w nich zawartych. W tym przypadku niejednokrotnie radzi sobie znacznie lepiej od alternatywnych zamienników.

Samorozpakowujące się archiwa

Archiwizator pozwala na tworzenie samorozpakowujących się archiwów SFX, możliwe jest również zaszyfrowanie plików przy pomocy algorytmu AES-256. Nowa wersja umożliwia sprawdzenie hasła archiwum bez jego kompletnego rozpakowywania, znacznie przyśpiesza więc dostęp do danych. Archiwa mogą oprócz plików zawierać także dodatkowe komentarze i niektóre informacje z systemu plików np. oryginalne uprawnienia, a także strumienie. W razie potrzeby możliwe jest utworzenie archiwów o określonej wielkości np. w celu podzielenia ich, aby zmieściły się a płytę CD lub DVD. Program radzi sobie bardzo dobrze nawet z gigantycznymi plikami zajmującymi dziesiątki gigabajtów.

Dużą zaletą aplikacji jest wykorzystywane możliwości nowych procesorów. Korzysta on z zalet 64-bitowej architektury, podczas kompresowania i dekompresowania wykorzystuje wiele rdzeni procesora, co znacznie przyśpiesza wszystkie operacje. Uwagę zwracają również rozbudowane opcje kompresji: podstawowe ustawienia umożliwiają wybranie stopnia kompresji i wielkości słownika, możliwe jest jednak oddzielne określenie parametrów dla różnych typów danych. Na plus wyróżnia się tutaj algorytm RAR5, w którym zastosowano większy rozmiar słownika (do 1 GB). Oprócz interfejsu graficznego WinRAR oferuje obsługę za pomocą wiersza poleceń. Dzięki temu możliwe jest zautomatyzowanie jego pracy.

Informacje o licencji

Oprogramowanie WinRAR jest rozpowszechniane na licencji shareware: po instalacji użytkownik może korzystać z niego bez ograniczeń przez 40 dni. Po tym czasie program działa nadal, konieczne jest jednak kupienie licencji. Ta jest dożywotnia, wystarczy zapłacić za program tylko raz.