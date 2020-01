03.10.2010 21:53 • Recenzja do wersji 4.2.9

WinSCP w obu zastosowaniach, zarówno jako klient FTP oraz SFTP i SCP działa bardzo efektywnie. Posiada praktycznie wszystko to, co powinien posiadać dobry klient transferu plików między dyskiem lokalnym, a zdalnymi serwerami. Interfejs programu jest podobny do popularnego Total Commandera, aczkolwiek w stosunku do niego sama obsługa jest w moim odczuciu bardziej intuicyjna i wygodniejsza. Poza tym WinSCP jest darmowy.



Bardzo przydatną funkcją programu jest tworzenie skrótu np. na pulpicie do bezpośredniego uruchomienia zapisanej sesji, czyli innymi słowy bezpośredniego połączenia z wybranym serwerem FTP lub SFTP/SCP. Oprócz tego każdej sesji możemy przypisać osobny kolor tła listy plików co z kolei może ułatwić pracę z wieloma okienkami programu na raz.



Oprócz podstawowych funkcji program posiada wiele dodatkowych preferencji takich jak możliwość zmiany powłoki przy połączeniu SCP czy serwera SFTP oraz coś co zadowoli osoby chcące zadbać o maksimum bezpieczeństwa czyli możliwość skorzystania z tunelu SSH.



WinSCP jest bardzo dobrą alternatywą dla popularnych klientów FTP, nawet jeśli osoby chcące z niego korzystać nie posiadają dostępu do żadnego SSH. Niemniej, w niektórych przypadkach w zależności od serwera FTP WinSCP generowało problemy, których nie miały inne klienty. Mimo, iż nie jest to bezpośrednio wina programu w bardzo odosobnionych przypadkach może to stanowić problem. Mimo wszystko nie zaliczałbym to do wad programu.



Używam go prawie codziennie od ponad 3 lat więc z całą stanowczością mogę go polecić każdemu, szczególnie administratorom serwerów dedykowanych/vps do łatwej wymiany plików. Cieszy tym bardziej, iż jest to oprogramowanie o otwartym kodzie źródłowym, darmowe do każdego użytku, na bieżąco rozwijane przez autora.