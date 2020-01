Pobie​rz program

zabezpiecz pobieranie

Asystent może proponować instalację ofert reklamowych, na które nie musisz wyrażać zgody w celu pobrania programu. Możesz też użyć linków bezpośrednich bez asystenta (przycisk obok). W przypadku omyłkowej instalacji niechcianego oprogramowania polecamy skorzystanie z naszego poradnika

WinSnap to niewielki program, umożliwiający tworzenie i podstawową obróbkę zrzutów ekranu. Przy jego użyciu wykonamy screen obejmujący cały pulpit, dowolną aplikację, aktywne okno lub wskazany przez użytkownika obszar ekranu, a następnie zapiszemy go do pliku w formacie BMP, JPEG, PNG, GIF oraz TIFF.

Narzędzie daje możliwość wygodnego tworzenia dowolnych zrzutów ekranowych, prezentujących w danej chwili widok pulpitu i jego poszczególnych elementów. Przechwytywane obszary ekranu nie muszą posiadać regularnych kształtów, WinSnap bardzo dobrze radzi sobie z różnego rodzaju oknami o zaokrąglonych rogach, wspierając przy tym także przeźroczystość okien Aero Glass w systemie Windows Vista/7.

Poza podstawową funkcjonalnością wykonywania screenów program wyposażony został dodatkowo w narzędzia do prostej obróbki graficznej. Przydatne mogą być one podczas tworzenia grafiki do szkoleń lub prezentacji multimedialnych, pozwalając użytkownikowi przycinać obraz, nakładać na niego proste kształty, linie, strzałki oraz tekst. Nie zabrakło również kilku ciekawych efektów, z pomocą których uatrakcyjnimy efekt końcowy pracy - cień, odbicie lustrzane, obramowanie, znak wodny itp.

Uwaga!