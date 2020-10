Pobierz prog​ram

WinX DVD Ripper Platinum to zaawansowane i rozbudowane narzędzie służące do zgrywania (zwanego także popularnie rippowaniem) zawartości płyt DVD, którą możemy następnie przekonwertować na inny format, albo chociażby wyodrębnić osobno samą ścieżkę dźwiękową do formatu MP3.

Aplikacja pozwala na zgrywanie całej zawartości płyt DVD (wliczając w to napisy), jak i poszczególne elementy. Same filmy zgrane z jej pomocą możemy zapisywać w najpopularniejszych formatach video, takich jak AVI, MP4, MPEG, FLC, a nawet 3GP. Oprogramowanie nie ma problemu z dopasowaniem konwertowanego źródła do urządzeń przenośnych, takich jak tablety, czy smartphone'y. Jakby tego było mało, bez problemu zapiszemy płytę DVD jako jej obraz w pliku ISO.

Korzystanie z aplikacji jest naprawdę proste, dzięki nowoczesnemu interfejsowi oraz polskiej wersji językowej. Poza zgrywaniem płyt DVD włożonych do napędu optycznego, możemy także konwertować zapisane na dysku pliki ISO, co niewątpliwie stanowi dodatkowy plus programu. Kolejnym jest przystosowanie aplikacji do nowoczesnych procesorów, pozwalając jej wykorzystać nawet do ośmiu rdzeni procesora.