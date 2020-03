Pobierz p​rogram

WinZip to prawdziwa legenda wśród programów kompresujących, niegdyś bardzo popularna wśród użytkowników na całym świecie.

Program integruje się z powłoką systemową Windows, oferując wszystkie niezbędne opcje do wygodnej pracy z archiwami. Jego funkcjonalność obejmuje m.in. możliwość tworzenia samorozpakowujących się archiwów, dzielenia plików na segmenty o ustalonym rozmiarze, zabezpieczania archiwów algorytmem szyfrującym AES, samoczynnego tworzenia kopii bezpieczeństwa, a także wysyłania ich na serwer FTP lub nagrywania na płyty CD/DVD. Z jego poziomu łatwo podejrzymy zawartość archiwów bez konieczności dekompresji.

W najnowszej wersji WinZip wyposażony został w funkcje do udostępniania naszych archiwów online w takich usługach jak SkyDrive, Dropbox oraz Google Drive. Za sprawą wbudowanego narzędzia łatwo udostępnimy także archiwa w serwisach społecznościowych i wyślemy je jako załącznik wiadomości e-mail (po uprzednim ich umieszczeniu w chmurze).

Nie zabrakło również opcji konwersji dokumentów stworzonych przy użyciu pakietu Microsoft Office do formatu PDF (opcjonalnie PDF z atrybutem tylko do odczytu) oraz przygotowywania grafiki do jej udostępnienia online. WinZip potrafi również zabezpieczać dokumenty PDF i zdjęcia znakiem wodnym. Program poza swoimi własnymi formatami ZIP oraz ZIPX obsługuje również archiwa RAR, 7Zip, BZ2, LHA/LZH i wiele innych.