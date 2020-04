Pobierz progr​am

Winamp Tools to zestaw aplikacji, stworzonych, by ułatwić obsługę programu Winamp. W ich skład wchodzi narzędzie do zbierania informacji o aktualnej instalacji programu, aplikacja pozwalająca zarządzać tłumaczeniami (i tworzyć własne), narzędzie do tworzenia kopii zapasowych oraz dodatkowy program informacyjny o całym systemie operacyjnym. Całość opakowana jest wspólnym launcherem, przez co łatwiej uruchamiać poszczególne moduły.