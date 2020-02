Windows 10 20H1 dostępny jako ISO dla testerów. Są pierwsze problemy

Windows 10 20H1 w finalnej wersji RTM jest już dostępny dla testerów w formie pliku ISO. Teoretycznie można go pobrać z serwerów Microsoftu i wykorzystać na przykład do dalszego testowania w maszynach, których konta nie są zarejestrowane w programie Insider. Niestety jednak praktyka jest inna – procesu pobierania nie da się rozpocząć, bo formularz blokuje się na etapie przetwarzania.

O problemie informują użytkownicy komentujący wpis Microsoftu na Twitterze. Choć możliwość pobierania ISO Windowsa 10 2004 jest teoretycznie dostępna od kilku godzin, w praktyce pliku nie da się pobrać. Problemem jest etap wyboru wersji językowej, po którym pojawia się ekran oczekiwania i nic nie wskazuje na to, by kiedykolwiek miał zniknąć. Sprawdziłem sam i faktycznie – mimo oczekiwania kilkunastu minut, na rozpoczęcie pobierania się nie doczekałem.

A new ISO has been released for the #Slow ring. Build 19041.84 is now available. https://t.co/XIpWSRFOVJ pic.twitter.com/V4N3BUS2uc