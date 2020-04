Windows 10 20H1 to najpewniej "majowa aktualizacja". Większość nie dostanie jej od razu

Udostępnij:

Windows 10 zostanie niedługo zaktualizowany do wersji 20H1 (2004). Nowe wydanie jest gotowe juz od grudnia ubiegłego roku, kiedy w niemal ostatecznej formie trafiło do testerów. Data premiery nie jest jeszcze oficjalnie znana, ale może na nią wskazywać nazwa aktualizacji, do której udało się przypadkiem dotrzeć.

Jeśli znalezisko nie okaże się mylące, nowa wersja Windows 10 zostanie nazwana po prostu "majową aktualizacją" (w oryginale "May 2020 Update") i najpewniej będzie miała premierę w przyszłym miesiącu. Na taką wskazówkę udało się trafić w PowerShellu w kompilacji 19041, po wywołaniu polecenia Get-VMHostSupportedVersion . W rezultacie na ekranie pojawia się między innymi Windows 10 May 2020 Update oraz Windows Server 2004.

Majowa aktualizacja Windows 10 – w praktyce niekoniecznie w maju

Ubiegłoroczna aktualizacja Windowsa 10 z pierwszej połowy roku (wersja 1903) również była nazwana po prostu "majową", a w praktyce została udostępniona pierwszym użytkownikom w drugiej połowie tego miesiąca. Tym razem nie warto jednak szczególnie się tym sugerować – przez ostatni rok wiele się zmieniło i nowe wersje Windowsa są wdrażane dużo wolniej. Co za tym idzie, tegoroczna majowa aktualizacja może dla wielu osób nie być w praktyce tak szybko dostępna.

Chodzi o nowe mechanizmy, którymi Microsoft broni się przed wysypem błędów w komputerach niektórych użytkowników. Od niedawna nowe wersje są wdrażane etapami, po których następują testy i analiza stabilności działania. Dopiero później aktualizacja jest udostępniana pozostałym użytkownikom z podobnym sprzętem.

Aby dowiedzieć się, jak działa to w praktyce, warto przeanalizować ostatnie statystyki popularności wersji systemu Microsoftu. Według danych AdDupelx, z najnowszego wydania korzysta obecnie mniej niż 30 proc użytkowników Windows 10. Chociaż w tym przypadku aktualizacja została udostępniona jeszcze w listopadzie ubiegłego roku, dopiero od stycznia jest wdrażana szybciej.