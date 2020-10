Windows 10 "2104". PowerPoint wystarczył, by pokazać koncept z elementami Siódemki i XP

Udostępnij:

Windows 10 najprawdopodobniej w połowie przyszłego roku przejdzie zauważalną przemianę za sprawą projektu Sun Valley. Choć wiemy, że chodzi o zmiany w interfejsie, szczegóły nie są jednak znane. W sieci natomiast nieraz pojawiały się głosy użytkowników, że Microsoft powinien po prostu posłuchać tych, którzy pokazują na krótkich filmach, jak ich zdaniem mógłby wyglądać Windows 10, by jego obsługa była przyjemniejsza.

Graficznych konceptów związanych z Windows 10 w internecie nie brakuje, ale jeden z najnowszych, opublikowany na YouTubie przez użytkownika the Hacker 34, jest ciekawy przynajmniej z kilku powodów. Nie jest bezpośrednim nawiązaniem do Windows 7 czy XP, ale połączeniem ich elementów, a sam pokaz został przygotowany w programie PowerPoint. Jak podaje twórca, to propozycja, jak mógłby wyglądać Windows 10 "2104" czy kolejna aktualizacja Windows 10X, a więc generalnie – któraś z przyszłych wersji.

Jak widać na krótkim filmie, system przypomina obecną wersję Windows 10, ale wiele jego elementów jest zmienionych: w menu Start widać na przykład inny układ kafli, Centrum akcji jest bardziej minimalistyczne, a Eksplorator plików obsługuje karty. Dostępny jest oczywiście także ciemny motyw oraz wygodna możliwość włączenia kolorystyki znanej z Windows 7 czy starszego XP.

Koncepcje takie jak ta pokazują, że Windows 10 faktycznie zdążył się już nieco zestarzeć od strony wizualnej i w zasadzie wyraźnie się nie zmieniał od premiery ponad 5 lat temu. Odświeżenie interfejsu Windows 10 jest bez dwóch zdań potrzebne, szczególnie gdy weźmie się pod uwagę niekonsekwencję w obsłudze ciemnego motywu czy systemowe narzędzia pokroju Zarządzania dyskami, których interfejs pamięta systemy o kilka generacji starsze.