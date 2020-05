Windows 10 21H1 – pierwsze wieści o "dziesiątce" na 2021 rok

Udostępnij:

Windows 10 jeszcze nie zdążył otrzymać majowej aktualizacji w tym roku, a już pojawiają się pierwsze wieści o wydaniu 21H1 – aktualizacji systemu, która zostanie udostępniona w pierwszej połowie roku 2021. Na razie nie wiadomo o niej wiele, ale pierwsze informacje już trafiły do sieci, a źródłem jest sam Microsoft.

Jak zwrócił uwagę serwis Windows Latest, Microsoft niejako przypadkiem ujawnił kilka wstępnych informacji o nadchodzącej aktualizacji Windowsa 10. Jak się okazuje, wydanie 21H1 ma kodową nazwę "Iron" (z ang. "żelazo"), a na szybkim pierścieniu dostępnym dla insiderów znajdzie się już w czerwcu. Jedną z nowości ma być przeprojektowane menu Start.

Sugerowany wygląd menu Start w Windows 10, źródło: Windows Latest / Microsoft.

W jednej z prezentacji Microsoft zdradził, że wkrótce w Windowsie 10 zobaczymy mniej kolorowe kafelki. Wszystko wskazuje na to, że twórcy chcą wprowadzić bardziej stonowane barwy i ograniczyć się do kolorowych ikon. Kafelki miałyby natomiast automatycznie dopasowywać się do jasnego lub ciemnego motywu całego systemu.

Zmiana jest wyraźna, stąd należy się jej spodziewać właśnie w pierwszej połowie 2021 roku, a nie na jesień bieżącego w Windows 10 20H2. Jesienne aktualizacje systemu Microsoftu mają być bowiem konsekwentnie aktualizacjami zbiorczymi, które wprowadzają tylko drobne poprawki, a nie duże zmiany widoczne na pierwszy rzut oka.

W kontekście nowych wersji Windows 10 warto pamiętać o tegorocznej majowej aktualizacji. Data jej wdrożenia nie została oficjalnie potwierdzona, ale mówi się o ostatnim, czyli bieżącym tygodniu maja. Możliwe więc, że zaktualizowany system trafi na komputery pierwszych użytkowników na dniach.