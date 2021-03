Windows 10 21H1 za pasem. Spodziewana premiera w maju lub czerwcu

Udostępnij:

Microsoft bierze się za testy Windows 10 21H1 na szerszą skalę niż dotychczas. Choć już wcześniej wybrani insiderzy mogli pobierać kompilację z nowym oznaczeniem, jak zwraca uwagę Windows Latest, od dzisiaj mogą to robić wszyscy testerzy. Dla producenta to szansa na sprawdzenie, jak działa proces dostarczania nowej kompilacji Windows 10 przed udostępnieniem aktualizacji wszystkim użytkownikom systemu.

Chociaż oficjalnie data premiery Windows 10 21H1 nie została jeszcze podana, Windows Latest sugeruje, że aktualizacja zostanie udostępniona wszystkim w maju lub czerwcu. To termin, który pokrywa się z wcześniejszymi spekulacjami w tym zakresie i który po prostu jest prawdopodobny, mając na uwadze, na jakim etapie testów jesteśmy teraz.

Warto mieć jednak na uwadze, że we wspomnianym maju lub czerwcu nie wszyscy będą mogli od ręki skorzystać z nowego wydania Windows 10. Wdrażanie jest uzależnione od wielu czynników bezpieczeństwa przez ostatnie lata implementowanych przez Microsoft i chociaż mówimy tylko o niewielkiej "paczce odblokowującej", nie każdy będzie ją mógł pobrać od razu. Użytkownicy starszych wersji systemu muszą się także liczyć z dłuższym czasem instalacji, bo tutaj nie wystarczy tylko zmienić kilku wpisów w rejestrze.

Windows 10 21H1 z założenia nie przyniesie wielu zmian. Microsoft w dobie pandemii i popularności pracy zdalnej chce "po cichu" dodać do dziesiątki kilka funkcji, ale najważniejsze zachowuje na drugą połowę roku. Wtedy to bowiem do systemu powinien trafić szereg zmian rozwijanych jako projekt Sun Valley, o którym regularnie piszemy od kilku miesięcy. Najnowsze doniesienia to te z konferencji Iginite 2021, podczas której odpowiedzialny za Windowsa Panos Panay nie ukrywał swojego zachwytu nadchodzącymi zmianami.