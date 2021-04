Windows 10 21H2: aktualizacja wprowadzi nowe ustawienia ekranu i kamer

Udostępnij:

Windows 10 w drugiej połowie roku dostanie sporą aktualizację (21H2), która obecnie jest rozwijana pod nazwą Sun Valley. Znakomita większość zmian będzie dotyczyć interfejsu systemu, ale już teraz wiemy, że nie będą to jedyne nowości. Serwis Windows Latest zwraca uwagę na nadchodzące zmiany dotyczące ustawień ekranu oraz kamer.

Choć generalnie chodzi o niewielkie zmiany w opcjach, ich obecność może się przełożyć na przyjemniejsze korzystanie z Windows 10. Pierwsza zmiana to nowe ustawienia dotyczące wyświetlaczy. Po aktualizacji użytkownicy zyskają tu możliwość wyłączenia automatycznej kontroli jasności bazującej rodzaju wyświetlanych treści. Obecnie nie ma takiej możliwości, a niektórzy skarżą się, że Windows 10 w niektórych przypadkach zakłamuje wówczas kolory.

Inną nowością w Windows 10 ma być usprawniony widok ustawień kamer. Choć dla większości osób może się okazać zbędny, przyda się tym, którzy chcą korzystać z więcej niż jednej kamery internetowej – na przykład na potrzeby streamingu. W systemowych ustawieniach w Windows 10 będzie można znaleźć zakładkę pozwalającą dostosowywać jasność i kontrast z podziałem na konkretne urządzenia. Na liście będą również widoczne kamery IP.

Warto jednak przypomnieć, że większość zmian w Windows 10 21H2 (bo o tej wersji mowa, gdy chodzi o projekt Sun Valley), będzie związana z wyglądem. Microsoft chce odświeżyć system, by dostosować go do obecnych standardów na rynku, ale póki co efekty są dyskusyjne.