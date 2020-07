Windows 10: Centrum Opinii wygląda fatalnie. To siedlisko politycznego spamu i trolli

Udostępnij:

Microsoft już dobrych kilka lat temu stworzył miejsce, w którym użytkownicy mogli zostawić swoją opinię na każdy temat związany z Windowsem. Głównym zamysłem było zgłaszanie błędów. Teraz w Centrum Opinii znajdziecie jeden wielki spam polityczny i pełno wulgaryzmów.

Wystarczy kilkuminutowa eksploracja Centrum opinii, aby natrafić na bardzo wiele ciekawych wpisów. Znajdziemy tam zarówno trolli, spam, reklamy, czy nawet wpisy polityczne. Część z nich nie ma nawet spójności logicznej - np. sugestia taka jak "banany". Użytkownicy Windows 10 wyraźnie stroją sobie żarty.

Microsoft tymczasem wydaje się w ogóle nie przejmować sytuacją. Jeden z użytkowników serwisu reddit zauważył, że niektóre pro-polityczne wpisy wiszą w Centrum opinii nawet przez dłużej niż miesiąc. O ile w polskim języku nie znajdziecie ich zbyt wiele, o tyle po przestawieniu na język angielski robi się ich całkiem sporo. A po wpisaniu słowa kluczowego "Trump" Centrum opinii przedstawi ich kilkadziesiąt.

/fot. Reddit

Centrum opinii teoretycznie pozwala na zgłoszenie nieodpowiedniego wpisu. Jednakże jak zauważył użytkownik reddita, po zgłoszeniu trzech "opinii" dotyczących działań Donalda Trumpa, zniknęły one na jakieś 5 minut i pojawiły się na nowo. Trudno tutaj ukrywać krytykę wobec Microsoftu. "Sądzę, że jest to ostateczny dowód, że nie czytają opinii" - pisze jeden z użytkowników reddita.

fot. Dobreprogramy

W polskiej wersji Centrum opinii też nie wygląda dobrze. Wśród wpisów znajdziemy np. linki do stron z podpisem "nie można nawiązać połączenia", lub nawet bez opisu. Równie dobrze mógłby to być link prowadzący do pobierania złośliwych plików. Niżej znajdziemy też sporo wpisów zawierających niecenzuralne słownictwo, które raczej nie powinno znajdować się w takim miejscu. Czy ktoś to w ogóle sprawdza?