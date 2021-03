Windows 10: KB5000842 rozwiązuje szereg błędów, ale o instalację trzeba zadbać samemu

Udostępnij:

Windows 10 otrzymał kolejną aktualizację. Pakiet KB5000842 rozwiązuje wiele dotychczasowych usterek, ale jest opcjonalny, co oznacza, że na automatyczną instalację nie ma co liczyć. Zainteresowani użytkownicy muszą zajrzeć do ustawień Windows Update i samodzielnie wymusić pobranie i instalację tej paczki poprawek Windows 10.

Aktualizacja KB5000842 to pakiet, który nie ma związku z bezpieczeństwem. Jest to natomiast szereg mniejszych poprawek systemowych, które mają realny wpływ na codzienną przyjemność korzystania z komputera. Wśród rozwiązanych błędów jest na przykład usterka, która mogła powodować zawieszanie się Eksploratora plików, co bez wątpienia mogło być źródłem frustracji użytkowników Windows 10.

KB5000842 to opcjonalny pakiet, fot. Oskar Ziomek.

Inne rozwiązane problemy w Windows 10 to na przykład kłopot z zawieszaniem się systemu po usunięciu plików w ramach synchronizacji chmury OneDrive czy problematyczna obsługa dźwięku 7.1. Jak zwykle o wszystkich zmianach można przeczytać w dokumentacji na stronie Microsoftu.

Opisywany pakiet KB5000842 to najpewniej ostatnie łatki do Windows 10 w marcu tego roku. Nie biorąc pod uwagę ewentualnych poprawek poza harmonogramem, w następnej kolejności spodziewamy się zbiorczych aktualizacji bezpieczeństwa, które zostaną wydane w drugi wtorek kolejnego miesiąca.