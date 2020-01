​Pobierz program

Windows 10 Media Creation Tool to niewielkie narzędzie służące do tworzenia obrazu instalacyjnego systemu Windows 10. Dzięki niemu zaktualizujemy swój aktualny system do najnowszej wersji, a także stworzymy płytę DVD lub nośnik USB z instalatorem. Całość jest bardzo prosta w obsłudze i zautomatyzowana.