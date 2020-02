Windows 10: aktualizacja na wiosnę naprawi ważny bug z wieloma monitorami

Udostępnij:

Konfiguracje wielomonitorowe mogą przyspieszyć produktywność w pracy i są często stosowane przez wielu profesjonalistów, graczy, ale i w standardowym, domowym użytku. W sytuacji jednak, gdy nasze monitory odznaczały się różnym odświeżaniem, mieliśmy do czynienia z zacięciami i zakłóceniami płynności ruchu (na jednym z dwóch monitorów – tym z wyższym odświeżaniem).

W Windows 10 było to szczególnie dotkliwe, gdy obydwa ekrany wyświetlały ruchome obrazy jednocześnie. Całe jednak szczęście, Microsoft opracował poprawkę, która usuwa niechcianą usterkę.

Windows 10 20H1 naprawi konfiguracje wielomonitorowe

Jeden z użytkowników forum reddit, o pseudonimie loopy750, zademonstrował, że w Windows 10 20H1 (kompilacji 19041 dla Insiderów), wspomniany wyżej problem zniknął.

Jest to szczególnie ważne, biorąc pod uwagę, że usterka ta istniała od wielu lat. Jak Microsoft tego dokonał? Menedżer kompozycji (DWM) używa teraz monitora z najwyższym odświeżaniem. W sytuacji, gdy posiadamy jeden monitor 144 Hz, a drugi z 60 Hz, ten z szybszym odświeżaniem nie będzie już ograniczony do 60 FPS.

Dzięki temu zacięcia będą znacznie mniej odczuwalne i będą wynosiły zaledwie 1/144 sekundy, a więc 6,9 ms zamiast poprzedniej wartości 1/60 sekundy (czyli 16,7 ms). Nie jest to rozwiązanie w pełni idealne, bo takie wymagałoby tego, aby DWM używał osobnych wątków (po jednym na każdy z monitorów, z idealną synchronizacją wobec wartości odświeżania). Mimo wszystko jest to ogromny skok w komforcie pracy na wielu monitorach.

Osoby posiadające monitory o różnym odświeżaniu będą mogły wreszcie cieszyć się płynniejszym obrazem, fot. Josh Sorenson / Unsplash

Jest jeszcze kwestia tego, że synchronizacja pionowa (V-Sync) jest wyłączona na monitorach o niższym odświeżaniu, tak aby dopasować się do odświeżania ekranu o wyższej liczbie Hz. Tutaj najlepiej zastosować odświeżanie o wartości podzielnej 2x od liczby Hz w monitorze z wyższym odświeżaniem (np. 144 / 72 Hz).

Aktualizacja Windows 10 nie naprawia wszystkiego

Oprócz kwestii menedżera kompozycji, o której wspominałem wyżej, jest jeszcze kwestia przyszłych monitorów. Windows 10 potrafi obsługiwać monitory z maksymalnym 512 Hz odświeżaniu. W tym momencie nie ma nic złego w tym ograniczeniu, ale niektóre firmy, w tym ASUS, mają już plany stworzyć monitory do grania z 1000 Hz odświeżaniem.

Póki co, nie zapowiada się na to, że takie sprzęty wyjdą w najbliższym czasie, ale Microsoft musi się z tym liczyć, że gdy już trafią na sklepowe półki, Windows musi być na to gotowy. Windows 10 20H1 ma pojawić się pomiędzy marcem a majem 2020.